Angeführt von Kapitän Emil Forsberg geht RB Leipzig in das womöglich vorentscheidende Gruppenspiel der Champions League bei Roter Stern Belgrad. Der schwedische Nationalspieler stand zuletzt dreimal nicht in der Startelf und beginnt am Dienstag im offensiven Mittelfeld neben Xavi Simons. Dafür muss Christoph Baumgartner auf der Bank Platz nehmen. Im Sturm reicht es für Yussuf Poulsen wegen Adduktorenbeschwerden nicht für die Startelf. Für ihn spielt Benjamin Sesko. Amadou Haidara erhält im zentralen Mittelfeld den Vorzug vor Kevin Kampl. Leipzig kann mit einem Sieg das Achtelfinale vorzeitig erreichen.