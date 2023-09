RB Leipzig startet mit einem Auswärtsspiel bei Young Boys Bern in die Gruppenphase der Champions League. Dem Auftritt in der Schweiz am 19. September (18.45 Uhr) folgt am 4. Oktober (21.00 Uhr) das Kräftemessen mit Titelverteidiger Manchester City und am 25. Oktober (21.00 Uhr) ein weiteres Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad. Das gab die UEFA zwei Tage nach Auslosung am Samstagvormittag bekannt.

Die Rückspiele beginnen für den deutschen Fußball-Pokalsieger mit der Partie in Belgrad am 7. November (21.00 Uhr), gefolgt von der Reise nach Manchester (28. November/21.00 Uhr). Beim englischen Champion hatte RB in der Vorsaison mit dem 0:7 eine ganz schmerzhafte Niederlage kassiert. Zum Abschluss der Gruppenphase kommt am 13. Dezember (18.45 Uhr) Young Boys Bern nach Leipzig.