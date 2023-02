Topstars auf der Bank - aber keiner von ihnen durfte ran: Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei RB Leipzig verblüfft und keinen seiner Ersatzspieler eingewechselt. "Ich habe die Möglichkeit für Einwechslungen, aber ich muss sie nicht machen", erklärte der Spanier hinterher und fügte scherzhaft an: "Vielleicht werde ich im zweiten Spiel verrückt und spiele mit neun Stürmern." Im Hinspiel am Mittwoch habe er das Gefühl gehabt, "ich brauche genau diese Spieler".