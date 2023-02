Der muskulär angeschlagene Christopher Nkunku hat es nicht in die Startelf von RB Leipzig gegen Manchester City geschafft. Statt Deutschlands Fußball des Jahres beginnt Emil Forsberg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) für die Sachsen. Trainer Marco Rose hatte im Vorfeld bereits bestätigt, dass Nkunku seinen ersten Kurzeinsatz am vergangenen Samstag nach fast 100 Tagen Verletzungspause nicht ohne Nachwirkungen überstanden hatte.