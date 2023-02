RB Leipzig wird die schwere Aufgabe Manchester City ohne seinen Star Christopher Nkunku in der Startelf bewältigen müssen. Der 25-Jährige konnte am Dienstag nicht das ganze Abschlusstraining vor dem Achtelfinale der Champions League am Mittwoch absolvieren. "Christo hat muskulär reagiert auf den Einsatz in Wolfsburg. Wir werden ihn nicht von Anfang an bringen. Wir müssen schauen, wie es ihm geht", sagte Trainer Marco Rose. Nkunku hatte am Samstag beim 3:0 in Wolfsburg seinen ersten kurzen Einsatz nach fast 100 Tagen Verletzungspause absolviert.