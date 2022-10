Ohne Spielmacher Kevin Kampl geht RB Leipzig in das wegweisende Gruppenspiel der Champions League bei Celtic Glasgow. Der 32-Jährige nimmt am Dienstagabend im Celtic Park zunächst auf der Bank Platz, gleiches gilt für Emil Forsberg. Statt Kampl beginnt im zentralen Mittelfeld Amadou Haidara. Im Vergleich zum 3:1 im Hinspiel ist das die einzige Änderung von Trainer Marco Rose. André Silva spielt allein im Sturmzentrum, Timo Werner soll mit seiner Geschwindigkeit über die linke Seite für Gefahr sorgen.

Der schottische Meister muss auf Hinspiel-Torschütze Jota verzichten. Für den Portugiesen beginnt Liel Abada auf dem Flügel. In der Innenverteidiger rückt Moritz Jenz wieder in die Startelf. Der 23 Jahre alte Deutsche hatte am Wochenende in der Liga noch krank passen müssen.

Daten & Fakten zu Leipzig gegen Celtic