RB Leipzig startet gegen Real Madrid mit André Silva und Christopher Nkunku in der Offensive. Der Franzose hatte zuletzt in Augsburg nach einer Handoperation nur einen Kurzeinsatz. Cheftrainer Marco Rose hat zudem noch die Alternative Timo Werner nach überstandenem Infekt wieder im Kader. Ein Kurzeinsatz sei auf jeden Fall drin, meinte der Coach. Auch der in Barcelona ausgebildete Spanier Dani Olmo kann von der Bank kommen. Im Vergleich zum 3:3 in der Bundesliga beim FC Augsburg nahm Rose drei Veränderungen in der Startelf vor. Neben Nkunku kehren auch Mohamed Simakan und Amadou Haidara in die Anfangsformation zurück.

Noch mehr änderte Real-Coach Carlo Ancelotti, der Ballon-D’Or-Gewinner Karim Benzema, Luka Modric, Fede Valverde, Dani Ceballos und Mariano Diaz in Madrid ließ. Zudem lässt er den Ex-Münchner David Alaba zunächst auf der Bank. Dafür steht Antonio Rüdiger vor Welttorhüter Thibaut Courtois in der Innenverteidigung. Auch der Weltmeister von 2014, Toni Kroos, steht anders als im Hinspiel in der Startelf.

