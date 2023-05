Ein Auffahrunfall mit zwei Militärfahrzeugen und einem Auto auf der A72 bei Chemnitz ist glimpflich ausgegangen. Bei dem Vorfall am Freitagnachmittag sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Chemnitz am Samstag. Demnach war das Auto in der Nähe der Anschlussstelle Rottluff in einen Militärkonvoi geraten, der in Richtung Leipzig unterwegs war. Das Auto habe abrupt gebremst, so dass auch der Militär-Lastwagen dahinter gestoppt habe. Ein zweiter Lkw sei auf das erste Militärfahrzeug aufgefahren und habe es in das Auto geschoben, hieß es. Nach Angaben des MDR handelte es sich um Munitionstransporter der US-Armee. Der entstandende Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 8000 Euro.