In Chemnitz ist die 16. Baumesse unter dem Motto "Bauen, Sanieren, Renovieren" eröffnet worden. Bei der Messe handele es sich um eine der größten Leistungsschauen der Baubranche in ganz Sachsen, teilte das Ministerium für Regionalentwicklung am Freitag mit. Nach Angaben der Veranstalter präsentieren sich auf der Ausstellung jährlich rund 200 Aussteller, darunter verschiedene Gewerke der Baubranche, Handwerk und Baufinanzierung. Noch bis zum Sonntag (5. Februar) können sich Besucher rund um das Thema Bauen informieren.