Mit zahlreichen Aktionen wird am Sonntag in Chemnitz an die Bombardierung der Stadt vor 78 Jahren und die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert. Zum Auftakt ist am Vormittag ein Gedenken auf dem städtischen Friedhof geplant. Später wollen Sportler mit einem Lauf ein Peace-Zeichen nachbilden. Am Nachmittag wird zudem in Lesungen an Autoren erinnert, deren Werke von Nationalsozialisten verbrannt wurden.