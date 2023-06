In Chemnitz-Altendorf hat in der Nacht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Dabei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Wie die Polizei Chemnitz am Dienstag mitteilte, befand sich das Feuer vor allem im Inneren des leerstehenden Hauses. Menschen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Die Beamten haben den Verdacht auf Brandstiftung, ein Brandursachenermittler untersucht den Vorfall.