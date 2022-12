Bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz ist eine 82-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 72-jähriger Autofahrer habe die Rentnerin am Dienstagabend aus bislang unbekannter Ursache an einer Kreuzung angefahren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die 82-Jährige musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden.