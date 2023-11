In Chemnitz hat die Polizei einen toten 70-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Allerdings fand die Polizei bei dem Einsatz am Donnerstag massenhaft Chemikalien - einige davon gefährlich. Etwa vier Kilogramm der Chemikalien seien nicht transportfähig gewesen, führte die Sprecherin aus.