Ein Hund hat einem siebenjährigem Jungen in Chemnitz ins Gesicht gebissen. Das Kind wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Demnach hatte der Junge am Montagabend auf einem Spielplatz in der Straße Brühl gespielt, als ein schwarz-weißer Hund auf ihn zulief und ihm ins Gesicht biss. Laut Polizei eilte der Vater, der sich in der Nähe befand, dem Jungen zur Hilfe. Dabei soll er bemerkt haben, dass eine Frau den Hund zu sich rief und mit ihm in Richtung eines Einkaufmarktes verschwand. Auf Rufe des Vaters habe sie nicht reagiert, die Frau sei einfach weitergelaufen, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Unbekannte.