"All eyes on Chemnitz": Mehr als 40 bekannte Influencer und Creator haben zusammen mit Profis des Basketball-Bundesligisten von den Chemnitzer Niners im Veranstaltungszentrum Kraftverkehr ein Allstar-Streetballturnier gespielt. Bei dem Event in Chemnitz seien insgesamt 1500 Besucherinnen und Besucher in der Halle gewesen, teilte der Veranstalter am Sonntag mit. Ungefähr genauso viele Besucher verfolgten dem Veranstalter zufolge das Event vor der Halle auf Bildschirmen.