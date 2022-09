Für das Engagement zur sprachlichen Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund hat das Chemnitzer Projekt "Netzwerk - Hilfe zur Selbsthilfe" den mit 3000 Euro dotierten Sterntalerpreis 2022 erhalten. Es verbinde Professionalität und ehrenamtliches Engagement, um die während der Pandemie entstehenden Defizite in der sprachlichen und schulischen Bildung der Kinder zu reduzieren, sagte Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth (CDU) laut Mitteilung bei der Preisübergabe am Dienstag in Dresden. Die Auszeichnung wird jährlich vom Ausländerbeauftragten und dem Kinderschutzbund Sachsen ausgelobt.