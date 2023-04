Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten am Klinikum Chemnitz zum Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Mitarbeiter der Standorte Flemmingstraße 2 (Neubau) und Bürgerstraße (Küchwald) sollen demnach ihre Arbeit niederlegen, wie Verdi mitteilte. Der Ausstand wird demnach mit der Frühschicht 6.00 Uhr beginnen und 22.00 Uhr enden. Etwa 300 bis 400 Beschäftigte dürften sich am Warnstreik beteiligen, sagte ein Sprecher am Dienstag der dpa.