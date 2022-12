Wegen des vorhergesagten Glatteises bleibt der Weihnachtsmarkt am Montag in Chemnitz zunächst geschlossen. Erst am Mittag werde entschieden, ob der Weihnachtsmarkt inklusive Erzgebirgsdorf und Klosterweihnacht geöffnet werden könne, wie die Stadt am Montagmorgen mitteilte. Frühester Zeitpunkt für eine Öffnung sei nach derzeitigem Stand 13.00 Uhr. Der Wochenmarkt an der Ernst-Enge-Straße bleibt am Montag geschlossen.