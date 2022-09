Die offiziell gemeldeten Corona-Infektionen nehmen in Sachsen weiter zu. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 300,4. In der Vorwoche hatte das Institut die Inzidenz noch auf 237,0 beziffert. Auch bundesweit kletterte der Wert im Wochenvergleich - von 244,4 auf 281,4.