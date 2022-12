Die offizielle Corona-Inzidenz bewegt sich in Sachsen auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorwoche. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag 179,1. Vor einer Woche hatte der Wert bei 175,8 gelegen, vor zwei Wochen waren es 201,9. Bundesweit wurde die aktuelle Inzidenz auf 239,6 beziffert.