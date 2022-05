Mehr als 21.700 Beschäftigte von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Sachsen haben keinen oder keinen vollständigen Nachweis zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorgelegt. Das geht aus Zahlen hervor, die 11 der 13 sächsischen Gesundheitsämter mit Stand Ende April an das Sozialministerium übermittelt hatten, wie das Ministerium am Freitag mitteilte.