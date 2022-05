Die registrierte Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen geht weiter zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 318 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Vor genau einer Woche gab das RKI die Inzidenz mit 424,2 an. Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 522,7.