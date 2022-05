In Sachsen hat die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 148,6 gelegen. Das geht aus Zahlen des RKI-Dashboards hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 224,9 angegeben. Bundesweit betrug der Wert am Dienstag 307,2.