Corona-Inzidenz in Sachsen laut RKI auf 281,3 gesunken

Die registrierte Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 281,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag: 296,8). Am Dienstag hatte sie noch über der 300er-Marke gelegen (318). Bundesweit lag der Wert am Donnerstag bei 502,4 (Vortag 507,1).