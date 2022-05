In Sachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag auf 132,4 gesunken. Am Mittwoch hatte der Wert noch bei 136,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gelegen. Bundesweit betrug die Inzidenz am Donnerstag 262,6.