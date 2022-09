Sachsen rechnet im Laufe der kommenden Woche mit der Lieferung der ersten an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Die Verfügbarkeit in den 13 staatlichen Impfstellen sei abhängig von der Belieferung durch Apotheken, teilte das Sozialministerium in Dresden am Donnerstag mit. Verfügbar sei auch der neue Totimpfstoff von Valneva. Geimpft werde dann nur noch mit Termin, um Wartezeiten zu vermeiden - auch für Erst- und Zweitimpfungen mit den bekannten Impfstoffen.