Bei einem Unfall in Crottendorf (Erzgebirgskreis) ist am Sonntagmorgen ein 63 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes war aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto blieb im Graben auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 63-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort starb.