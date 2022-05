Vor einer besonders perfiden Art der Abzocke warnt das Landeskriminalamt in Sachsen. Beim sogenannten Love-Scamming nutzten die Betrüger, auch «Scammer» genannt, nicht nur die Gefühle und das Vertrauen ihrer Opfer schamlos aus, auch der finanzielle Schaden sei enorm, teilte das LKA am Dienstag mit. Im Vorjahr gab es demnach 275 vollendete Fälle mit einem Gesamtschaden in Höhe von 4,2 Millionen Euro.