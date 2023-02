Nach einer Havarie in der Trinkwasserversorgung in Meißen läuft die Versorgung in weiten Teilen der Stadt wieder. Etwa 80 Prozent würden seit Freitagmorgen wieder mit Wasser versorgt, informierten die Stadtwerke. In weiteren Gebieten sollte der Betrieb im Laufe des Vormittags wieder aufgenommen werden. Nach Angaben des Landratsamtes muss das Leitungswasser aus hygienischen Gründen bis auf Widerruf vorerst abgekocht werden - etwa wenn damit Getränke oder Speisen zubereitet werden oder es beim Zähneputzen verwendet wird. Dazu wurde eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Neben der Stadt Meißen sind auch zahlreiche Orte im Umland betroffen.