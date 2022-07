Der Protest gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig/ Halle geht weiter. Auch am Samstag formierte sich am Standort in Schkeuditz Widerstand. Wie die Sprecherin des Aktionsbündnisses "Transformation LEJ", Ronja Freitag, auf Anfrage mitteilte, reihten sich zu Beginn mindestens 250 Menschen in den Protestzug ein, darunter viele Anwohner der von Fluglärm betroffenen Region. Am Zugangstor des Luftfrachtunternehmens DHL war eine Zwischenkundgebung geplant. Die Organisatoren hatten auch "Aktionen zivilen Ungehorsams" nicht ausgeschlossen.