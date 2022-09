Angesichts der Energiekrise hat sich in Leipzig ein neues Protestbündnis unter dem Titel "Jetzt reicht's! - Wir frieren nicht für eure Profite!" gebildet. Es plant in den kommenden Wochen Aktionen für nachhaltige Maßnahmen gegen hohe Energiepreise und ruft zu einer Großdemonstration in der Innenstadt am 15. Oktober auf. Dem Bündnis gehören mehr als 30 Gruppen an von Gewerkschaften über Umwelt- und Mietervereinigungen bis hin zu Parteiorganisationen.