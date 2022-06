Gegen die weitere Nutzung fossiler Energieträger in Deutschland haben Klimaaktivisten in Dresden protestiert. Die Teilnehmer blockierten am Dienstagmorgen nach eigenen Angaben drei Mal für jeweils sieben Minuten eine Ampelkreuzung, wie ein Sprecher der Gruppe «Letzte Generation» sagte. Die 16 Aktivisten stoppten damit zeitweise den Verkehr für Kraftfahrzeuge. Insgesamt kam es den Angaben zufolge zu einer Verkehrsstörung von 30 Minuten. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden verlief die Aktion auf der St. Petersburger Straße ohne Zwischenfälle. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 20 beamten bei der angemeldeten Aktion im Einsatz.