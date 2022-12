Die Besetzung eines Hörsaals in der Universität Leipzig ist beendet. Man habe sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, teilten die Universität und Vertreter der Besetzergruppe am Donnerstagabend mit. "Die Besetzer:innen erklärten im Anschluss die Besetzung des größten Hörsaals der Universität für beendet", hieß es in der Mitteilung.