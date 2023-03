Aktivisten der Letzten Generation haben am Mittwochmorgen das sogenannte Blaue Wunder in Dresden blockiert. Gegen 07:30 Uhr hätten sich sechs Menschen mit Bannern auf die Fahrbahn der Loschwitzer Brücke begeben, teilte die Polizei mit. Von den sechs beteiligten Aktivisten hätten sich einige an die Straße geklebt und einige aneinander um so den Verkehr in beide Fahrbahnen zu blockieren, sagte ein Sprecher der Gruppe. Demnach seien bei der Protestaktion zwei aneinandergeklebte Personen von Zivilisten von der Straße getragen worden.