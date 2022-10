Aus Protest gegen die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise haben am Samstag in Leipzig Menschen aus dem eher linken Spektrum in niedriger vierstelliger Zahl protestiert. Die Polizei sprach von 1000 bis 2000 Teilnehmern. Angemeldet worden waren 10.000 Menschen, das wurde nicht erreicht. Zu der Demonstration hatte ein Bündnis aus mehr als 40 Gruppen von Gewerkschaften über Klimaaktivisten bis hin zur Linkspartei aufgerufen.