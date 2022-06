Die Hüter historischer Gartendenkmale in Deutschland fürchten angesichts der Beeinträchtigung durch Infrastruktur, veränderte Energiepolitik und Klimawandel um deren Bestand. Die klimatischen Veränderungen, die Bebauung von Wald und Feld im Zuge der Expansion der Städte, aber auch beschleunigte Genehmigungsverfahren zur regenerativen Energiegewinnung seien Gefährdungen, sagte Claudius Wecke von den Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen am Donnerstag am Rande einer Tagung zum Umgebungsschutz für Gartendenkmale im Barockgarten Großsedlitz (Sächsische Schweiz). Bis Freitag tauschen sich dort 120 internationale Fachleute und Praktiker über diese Entwicklung aus und diskutieren Lösungsansätze.