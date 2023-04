Die Volleyballerinnen des Dresdner SC stehen im Kampf um die deutsche Meisterschaft im Playoff-Halbfinale. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich im dritten und entscheidenden Viertelfinalspiel vor 1703 Zuschauern beim VC Wiesbaden mit 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:22) durch. Damit hat der Vorrundenfünfte nicht nur die Bronzemedaille sicher, sondern auch die Teilnahme am Europacup. Nun treffen die Elbestädterinnen in der Runde der besten Vier am kommenden Sonnabend auf Titelverteidiger und Vorrundensieger Allianz MTV Stuttgart. Dabei müssen die DSC-Damen zuerst auswärts antreten.