Die Zahl der Neurentner in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist stabil geblieben. In Sachsen haben im Vorjahr 44 386 Versicherte erstmals eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, 26.817 in Sachsen-Anhalt und 25.465 in Thüringen, wie die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland am Freitag mitteilte. Die Zahlen bewegten sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.