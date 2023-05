An Pfingsten können sich die Menschen in Sachsen über viel Sonne und Temperaturen bis 25 Grad Celsius freuen. Am Pfingstsonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland zwischen 15 und 21 Grad. Am Nachmittag können dünne Schleierwolken aufziehen, wie es am Sonntag hieß. Es bleibt trocken.

An Pfingsten können sich die Menschen in Sachsen über viel Sonne und Temperaturen bis 25 Grad Celsius freuen. Am Pfingstsonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland zwischen 15 und 21 Grad. Am Nachmittag können dünne Schleierwolken aufziehen, wie es am Sonntag hieß. Es bleibt trocken.

In der Nacht zum Pfingstmontag wird es wolkig. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 4 Grad, in Tal- und Muldenlagen im Bergland auf 2 Grad. Am Pfingstmontag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 20 und 22 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 9 bis 3 Grad. Der Dienstag wird laut DWD erneut sonnig, bei ähnlichen Temperaturen wie am Montag.