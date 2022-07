Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich wieder auf sonniges und wärmeres Wetter freuen. Im Laufe der Woche werde es «wieder sommerlicher», teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. Allerdings bleibt der Montag zunächst noch bewölkt und die Sonne ist nur zeitweise zu sehen. Ab Dienstag ist dann mit überwiegendem Sonnenschein und Temperaturen von 24 bis 29 Grad zu rechnen. Auch am Mittwoch ist Badewetter angesagt, denn es wird noch etwas wärmer mit 27 bis 31 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken.