Nach der Wiederbelebung am Spielfeldrand unmittelbar nach dem Ende des DFB-Pokalfinales am 21. Mai hat die betroffene Person das Krankenhaus mittlerweile nach Angaben von Cupsieger RB Leipzig wieder verlassen. Es gehe dem Mann wieder gut, hieß es vom Fußball-Bundesligisten am Donnerstag via Twitter. Der Mann war vor der Siegerehrung im Berliner Olympiastadion in der Nähe der Fotografentribüne von Rettungskräften behandelt werden.