Mit sechs Änderungen in der Startelf beginnt RB Leipzig das Unternehmen Titelverteidigung im DFB-Pokal. Trainer Domenico Tedesco wechselt zur Erstrundenpartie gegen Regionalligist Teutonia Ottensen wie angekündigt durch. Fußball-Nationalspieler Timo Werner steht am Dienstag nach überstandener Erkältung in der Anfangsformation. Der aus Wolfsburg neu verpflichtete Xaver Schlager darf erstmals von Beginn an spielen. Zudem beginnen im Vergleich zum 2:0 gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga Amadou Haidara, Emil Forsberg, Dominik Szoboszlai und Josko Gvardiol.