RB Leipzig tritt am 5. April zum DFB-Pokal-Viertelfinal-Hit gegen Borussia Dortmund an. Das wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Die Partie des Pokalverteidigers wird um 20.45 Uhr in der Red-Bull-Arena angepfiffen und vom ZDF sowie Sky live übertragen. Bislang trafen beide Teams erst einmal im Pokal aufeinander. Das Finale 2021 in Berlin verlor RB mit 1:4.