RB Leipzig muss auf dem Weg zur Titelverteidigung im DFB-Pokal Borussia Dortmund als nächste Hürde überspringen. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der "Sportstudio Reportage" des ZDF. Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen bescherte den Leipzigern für das Viertelfinale ein Heimspiel, das am 4. oder 5. April ausgetragen wird. In den ersten drei Runden hatte RB gegen Teutonia Ottensen (8:0), den Hamburger SV (4:0) und die TSG Hoffenheim (3:1) bereits daheim gespielt.