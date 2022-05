Fußball-Pokalsieger RB Leipzig hat sich direkt nach seiner Ankunft in der Messestadt ins Goldene Buch eingetragen. Das Team von Cheftrainer Domenico Tedesco fuhr am Sonntagmittag mit dem Mannschaftsbus am Alten Rathaus vor und wurde nach dem ersten Titel der erst 13 Jahre alten Vereinsgeschichte von rund 4000 Fans frenetisch begrüßt.