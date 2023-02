Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Bautzen haben unbekannte Täter eine Geldkassette und einen Tresor geknackt. Die Diebe entwendeten in der Nacht zum Samstag insgesamt 1050 Euro Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro.