Nach dem Fund eines Autos in der Elbe bei Dommitzsch (Nordsachsen) haben Polizisten eine Leiche in dem Fahrzeug entdeckt. Die Umstände des Todes der 61-Jährigen sind noch unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Passanten hatten am Mittwochabend gesehen, wie das Auto unweit des Fähranlegers in die Elbe gestürzt war. Mithilfe eines Sonargerätes wurde der Wagen lokalisiert und geborgen. Im Inneren machten die Beamten dann die grausame Entdeckung. Die Ermittlungen dauern an.