Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe sind in Dresden die Vorbereitungen angelaufen. Die Polizei hat am Samstag noch einmal darauf hingewiesen, dass die Einwohner einen Bereich von grob 1000 Metern um den Fundort auf einem Grundstück an der Zwickauer Straße Ecke Glauchauer Straße bis 9.00 Uhr verlassen sollen. Wann die Entschärfung beginnen soll, konnte die Polizei noch nicht sagen.