Ein 20-jähriger Mann aus Guinea ist in einer Straßenbahn körperlich und verbal angegriffen worden. Der 20-Jährige war am Samstagabend an der Haltestelle Walpurgisstraße in Dresden in die Straßenbahn eingestiegen, als er von drei Männern im Alter von 32, 40 und 42 Jahren beleidigt worden sein soll, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach soll das Trio den Mann rassistisch beleidigt haben. Als sich dieser zur Wehr setzte und das Trio ansprach, sollen sie den jungen Mann geschlagen und ihn leicht verletzt haben. Mehrere Fahrgäste kamen dem 20-Jährigen zu Hilfe und sorgten so dafür, dass zwei der drei Männer an der Haltestelle Gret-Palucca-Straße an die Polizei übergeben werden konnten. Den dritten Mann griff die Polizei wenig später in der Nähe auf.