Bei einer Feier von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Gelände eines Seniorenwohnheims in Dresden sind acht Menschen durch eine Verpuffung verletzt worden, darunter vier schwer. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr hatte zuvor von neun Verletzten gesprochen. Nach ersten Erkenntnissen sei es am Donnerstagabend beim Befüllen eines Feuertopfes mit Bioethanol zu der Verpuffung gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe von einer unsachgemäßen Handhabung aus.